Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti

Adana’da bir kişi yolda yürürken, bir otomobilden silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Tekel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Demir (28) yolda yürüdüğü sırada bir otomobilden üzerine tabanca ve tüfekle ateş açıldı. Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan ardından Adana ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilen Demir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.