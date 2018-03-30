Yoldan çıkan araç, park halindeki otomobile çarptı: 3 Yaralı

Kastamonu-Tosya karayolu Şehit Bülent Gider Caddesi üzerinde yoldan çıkan otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kastamonu-Tosya karayolu Şehit Bülent Gider Caddesi üzerinde Suat Çilahmetoğlu (27) idaresindeki 37 EL 749 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Suat Çilahmetoğlu ile yolcu olarak bulunan Nurcan Çilahmetoğlu (30) ve Ecrin Nisa Çilahmetoğlu (4) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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