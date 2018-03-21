Yoldan çıkan otomobil menfeze çarptı: 2 yaralı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Mat Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu yönünden Salihli yönüne gitmekte olan H.G.(76) yönetimindeki 45 SN 697 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak, yol kenarındaki menfeze çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye amirliği ekipleri çıkardı.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi M.G.(73), sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatırken, araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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