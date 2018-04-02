Yoldan çıkan otomobil, mobilya mağazasına daldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, mobilya mağazasına daldı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, mağazanın camları kırıldı, bazı mobilyalar hasar gördü.
Kaza bu sabah Pelitlibağ Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Tansu Şen, yönetimindeki 20 GF 164 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, kaldırımı da aşarak mobilya mağazasına daldı. Mağazanın camları kırılırken, içerdeki mobilyalardan bazıları da zarar gördü. Gürültüye koşan çevredeki binalarda yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Şen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Otomobil, çekici yardımıyla mağazadan çıkarıldı. Kaza anı da işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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