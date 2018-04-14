Yoldan çıkan otomobil refüjde ağaca çaptı: 4 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde yoldan çıkan otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Kastamonu’ya seyir halinde olan Özcan Solak (61) idaresindeki 34 GZ 9910 plakalı otomobil, Araç ilçesine geldiği esnada Meydanaşı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü Özcan Solak ile otomobilde bulunan Şaban Sütçü (61) Sebahat Sütçü (66) ve Ahmet Solak (31) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası araç otoparka çekildi.