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Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 17:41 | Son Güncelleme

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Batı Çevre Yolu’nda Kurubenzinlik Kavşağında Tuncer S.

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batı Çevre Yolu’nda Kurubenzinlik Kavşağında Tuncer S. idaresindeki 55 PR 755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Tuncer S. (28) ile araçta bulunan Merve S. (28), Elif S. (3), Süleyman A. (27), Ferhan A. (52) ve Ahmet A. (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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