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Yoldan çıkan otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkan bir otomobil tarlaya girdi.

Yoldan çıkan otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkan bir otomobil tarlaya girdi. Kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi D-400 Karayolu Gözlühöyük Mahallesi yol ayrımında meydana gelen kazada, Nurdağı ’ndan Gaziantep istikemetine gitmekte olan Orhan A.(45) yönetimindeki 37 KF 248 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya giren araçta bulunan sürücü yara bile almadan kurtulurken, araçta bulunan Güldane A(43) ise yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yoldan çıkan otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

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