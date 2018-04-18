Yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu

Kastamonu’da merkeze bağlı Saraycık Köyünde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Saraycık Köyünde Niyazi Cinci (31) idaresindeki 37 AT 231 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Niyazi Cinci yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralı sürücü Cinci, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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