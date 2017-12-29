Yoldan çıkan TIR duvara çarptı, sürücü yaralandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yoldan çıkan TIR, duvara çarptı. Sürücü Ahmet Avcı'nın (30) yaralandığı kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Gediz- Hisarcık yolunda meydana geldi. Gediz'den Hisarcık yönüne giden Ahmet Avcı yönetimindeki 06 KA 1202 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki taş duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü Avcı, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın etkisiyle çapraz duran TIR nedeniyle Gediz- Hisarcık yolu, bir süre trafiğe kapatıldı. Yol, TIR'ın çekici aracılığıyla kaldırılmasından sonra ulaşıma yeniden açıldı.
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