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Yoldan çıkan tır tarlaya devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 16:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan mıcır yüklü tırın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralı olarak kurtarıldı.Kaza İzmit Sepetçiler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Yoldan çıkan tır tarlaya devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan mıcır yüklü tırın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralı olarak kurtarıldı.
Kaza İzmit Sepetçiler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Y. idaresinde 41 NU 359 plakalı mıcır yüklü tır, İzmit’ten Sepertçiler’e giderken birden kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak yol kenarındaki taraya devrildi. Devrilen tırın ters dönmesi sonucu C.Y. sürücü kabininde yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de araçta meydana gelebilecek olası yangına karşı tedbir aldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Yoldan çıkan tır tarlaya devrildi: 1 yaralı

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