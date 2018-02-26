Yoldan çıktı, uçuruma yuvarlandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bayramiç-Evciler karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramiç istikametinden Evciler istikametine gitmekte olan Sedat Uygun idaresindeki bir ilaç dağıtım şirketine ait 16 R 7104 plakalı hafif ticari araç, ilçe merkezine 10 kilometre mesafede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak yoldan çıktı. Uçuruma yuvarlanan araç, takla atarak dere yatağında durabildi. Kazada, sürücü Uygun yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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