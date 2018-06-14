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Yoldan geçen kadına şiddet uygulamaktan taksiciye dava...

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 10:34 | Son Güncelleme

  Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHAn ÜMRANİYE'de yoldan geçen Canan Ay'ı darp eden ve hakarette bulunan taksici Şenol Göktürkoğlu hakkında, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHAn ÜMRANİYE'de yoldan geçen Canan Ay'ı darp eden ve hakarette bulunan taksici Şenol Göktürkoğlu hakkında, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ümraniye'de 21 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda taksici Şenol Göktürkoğlu (33) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Canan Ay'ın olay tarihinde kız kardeşi ile birlikte yolda yürürken yolda geçen taksi sürücüsü Şenol Göktürkoğlu'nun sözlü hakaretine maruz kaldığı belirtiliyor.

Bunun üzerine tarafların tartıştığı bilgisine yer verilen iddianamede, taksiden inen şüpheli Şenol Göktürkoğlu'nun müşteki Canan Ay'ı yumruk ve kafa atmak suretiyle darp ettiği, arbede sırasında müşteki Ay'ın açık olan taksinin kapısından içeri girdiği, araca binen şüphelinin aracı hareket ettirdiği, bir müddet sonra da durarak müştekiyi ayaklarından tutup çekmek suretiyle aracın dışına attığı belirtildi.

Müşteki Canan Ay'ın olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Göktürkoğlu, bu soruşturma kapsamında 23 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanmıştı. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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