Yoldan geçeni, araya gireni, uyaranı... 3 kişiye saldırıp bıçakladı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY"de 3 kişinin bıçaklandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavga sokağa yayılıyor Kavga edenlerden birisi kendisini uyaranı, araya gireni ve yoldan geçeni bıçaklıyor.

Olay, 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Kadife sokakta 14 Nisan Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında meydana gelmişti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokakta bekleyen grup ile aşağı doğru yürüyenler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıkıyor. Yere yatırdıkları kişilere ellerindeki bira şişeleriyle vuran saldırganları araya girenler engellemeye çalışıyor. Ancak bu kez hedef değişiyor ve araya girenler saldırıya uğruyor. Saldırıya uğrayanlar karşılık verince kavga gidek büyüyor. Dakikalarca süren kavga tam bitti derken saldırganlar bu kez kendisini uyaranlara bıçakla saldırıyor. Yine karşılık gören saldırganlar yere düşünce daha da sinirleniyor ve bıçak çıkartıyor. Recep K. elindeki bıçak ile 3 kişiyi yaralıyor.

"6 YERİMDEN BIÇAKLANDIM. 50'DEN FAZLA ZIMBA, TOPLAMDA 100'E YAKIN DİKİŞ VAR"

Saldırıda ağır yaralanan Yaşar Ercihan Kızılgün (32) yaşadıklarını anlattı. Uzun bir aradan sonra gittiği sokakta başına gelenleri anlatan Kızılgün, "Yanımdan genç bir çift geçiyordu. Onları 'gitmeyin başınız yanar' diye uyardım. Ve bu sefer ben hedef oldum. Beni süzgece çevirdiler. Belden yukarı 6 yerimden bıçaklandım. 50'den fazla zımba, toplamda 100'e yakın dikiş var vücudumda. Hepsi belden yukarı, öldürmeye kast. Radyo sinema öğretmeniyim ve aldığım bu bıçak darbelerinden sonra elimdeki motor fonksiyonları ve hissiyat gitti. Öğretmenliğimi nasıl idame ettireceğim ben de bilmiyorum. Şahısların 3 tanesi tespit edildi ama 3'ten fazla olduklarını ben biliyorum, o gece ben yaşadım bu olayı. Bir tanesi de imza şartıyla salıverilmiş. Davacıyım, şikayetçiyim. Maddi manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.