HABER

Yoldan geçerken kızının kaza yaptığını görünce şoke oldu

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 10 saat önce

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetle çarpışan otomobildeki Rabia Özgüven ile oğlu Emir (6) yaralandı. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen Rabia Özgüven'in annesi Nuray Aydoğan, kızının araç içerisinde sıkışıp yaralandığı anlayınca şoke oldu.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Rabia Özgüven yönetimindeki 29 AV 824 plakalı otomobil, lise öğrencisi Hasan Aksoy (17) yönetimindeki 42 BUP 36 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulup, karşı şeride geçerek kaldırıma çarpan otomobildeki Rabia Özgüven ile yanındaki oğlu Emir (6) yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Rabia Özgüven'in kurtarılması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, bu sırada tesadüfen yoldan geçen Nuray Aydoğan, kaza yapan otomobilin kızı Raiba'ya ait olduğunu fark etti. Yaklaşan Aydoğan, kızı Rabia Özgüven'in, araç içinde sıkıştığını anlayınca şoke oldu. Anne Aydoğan, itfaiye ekibine, ''Ben onun annesiyim. Bir kez göreyim kızımı'' diyerek gözyaşı döktü.

Bir süre sonra sıkıştığı yerden kurtuların Rabia Özgüven ile oğlu Emir, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Hasan Aksoy ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HIV skandalında yeni gelişme! Tartışılacak sözler

HIV skandalında yeni gelişme! Tartışılacak sözler

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.