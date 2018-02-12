HABER

Yolun karşısına geçerken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 21:47 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçerken canından oldu

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Mustafa Sarıoğlu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Sarıoğlu'na sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 LU 676 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön camı çarpmanın şiddetiyle parçalanırken, yaşlı adam metrelerce savrularak bariyerlerin kenarına düştü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Mustafa Sarıoğlu'nun öldüğünü belirledi. Sarıoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yolun karşısına geçerken canından oldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Kendisinden 36 yaş büyük iş adamı bakın ona neler sundu

Kendisinden 36 yaş büyük iş adamı bakın ona neler sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Alışveriş merkezinde 3'ncü kattan düştü

Alışveriş merkezinde 3'ncü kattan düştü

Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 1 yaralı

Polisten sarma sigara operasyonu

Polisten sarma sigara operasyonu

Toplantıda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Toplantıda kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Kocaeli’de 7 iş yerini soyan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’de 7 iş yerini soyan 3 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.