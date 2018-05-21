Yolun karşısına geçerken iş makinesinin altında kalarak öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, yolun karşısına geçen İdris Sakalsız'ın (43), geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu kenarında temizlik yapan Düzce Belediyesi'ne ait iş makinesini kullanan Engin Gümrükçü, kepçe ile geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Sakalsız'ın üzerinden geçti. İş makinesinin altında kalan İdris Sakalsız hayatını kaybetti. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. İdris Sakalsız'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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