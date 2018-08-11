Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı Emriye Özkaya, hayatını kabetti.

Kaza, Erfelek ilçesi Kadir Bozkurt Bulvarı'nda meydana geldi. İddiya göre Salih B. idaresindeki otomobil yoldan karşıya geçmek isteyen Emriye Özkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özkaya yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi geldi. Özkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Salih B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

