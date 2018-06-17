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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ali Salgut (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ali Salgut (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 KL 486 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Salgut'a çarptı. Yaralanan Salgut, olay yerine sevk edilen ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Salgut, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Salgut'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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