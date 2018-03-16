Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Birol Gündoğdu (35), hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde bir yakınını ziyaret ettikten sonra Alaplı'ya dönen Ömer Y.'nin (51) kullandığı 67 SB 902 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Gündoğdu'ya çarptı. Yaklaşık 60 metre yerde sürüklenen Gündoğdu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gündoğdu'nun cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Y. ise gözaltına alındı. Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen Birol Gündoğdu'ya çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.