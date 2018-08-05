Yolun karşısına geçerken TIR çarpan yaşlı adam öldü

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE,(Mardin),(DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeyen çalışan Alihan Daş (82), TIR çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kızıltepe ilçesinde oturan Alihan Daş, saat 16.00 sıralarında İpekyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir TIR'ın çarpması sonucu kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Daş'ın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daş'ın ölümüne neden olan TIR şoförünün ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
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