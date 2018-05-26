Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden Yakup Kul’a kamyonun çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde refüjden yolun diğer tarafına geçmek için hareketlenen Yakup Kul’a, gelen kamyonun çarptığı ve Kul’un çarpmanın şiddetiyle savrulduğu görülüyor.

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