Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu (2)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden Yakup Kul’a kamyonun çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde refüjden yolun diğer tarafına geçmek için hareketlenen Yakup Kul’a, gelen kamyonun çarptığı ve Kul’un çarpmanın şiddetiyle savrulduğu görülüyor.
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