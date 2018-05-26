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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 20:53 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı Yakup Kul (19) yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı Yakup Kul (19) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Dinek mevkiindeki D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Yakup Kul'a karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışırken Antalya istikametinden gelen Sami Ç.’nin (57) kullandığı 33 LV 536 plakalı meyve yüklü kamyon çarptı. Kamyonun arka lastiklerinin altında kalan Kul ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yakup Kul’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Yakup Kul’un cenazesi otopsi için morga konuldu. Kamyon şoförü Sami Ç., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Yolun karşısına geçmek isterken canından olduYolun karşısına geçmek isterken canından olduYolun karşısına geçmek isterken canından olduYolun karşısına geçmek isterken canından oldu

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