Yolun karşısına geçmek isterken öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir (78), kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde çevre yolu otogar üst geçit köprüsü altında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir'e, Ünal Yücel'in kullandığı 26 RP 384 plakalı kamyon çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Demir'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Ünal Yücel ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!
'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'
Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı
81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum