Yolun karşısına geçmek isterken öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir (78), kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde çevre yolu otogar üst geçit köprüsü altında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Demir'e, Ünal Yücel'in kullandığı 26 RP 384 plakalı kamyon çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Demir'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Ünal Yücel ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son anket!
Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a 'Barış Atay' tepkisi
İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz
Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı
Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Peygamberlerin mucizeleri
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Okuyucu Yorumları 0 yorum