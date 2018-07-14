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Yolun karşısına geçmek isterken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 19:37 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de çevre yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Övenler'e (56) hafif ticari araç çarptı.

Yolun karşısına geçmek isterken öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de çevre yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Övenler'e (56) hafif ticari araç çarptı. Kazada Övenler olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza saat 17.30 sıralarında, çevre yolu Eczacılık Fakültesi köprüsü altında meydana geldi. Uluönder Mahallesi istikametine giden Önder K. yönetimindeki 26 AAB 444 plakalı hafif ticari araç, köprü altında yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Övenler'e çarptı. Övenler olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücü Önder K. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yolun karşısına geçmek isterken öldüYolun karşısına geçmek isterken öldüYolun karşısına geçmek isterken öldüYolun karşısına geçmek isterken öldü

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