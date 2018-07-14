Yolun karşısına geçmek isterken öldü

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de çevre yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Övenler'e (56) hafif ticari araç çarptı. Kazada Övenler olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza saat 17.30 sıralarında, çevre yolu Eczacılık Fakültesi köprüsü altında meydana geldi. Uluönder Mahallesi istikametine giden Önder K. yönetimindeki 26 AAB 444 plakalı hafif ticari araç, köprü altında yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Övenler'e çarptı. Övenler olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücü Önder K. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!
Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum