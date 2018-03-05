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Yolun karşısına geçmeye çalışırken ölümden döndüler

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 09:13 | Son Güncelleme

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.Çorum’daki trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Çorum’daki trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.
Akşemseddin Caddesi üzeride meydana gelen trafik kazasında kavşaktan karşıya geçmeye çalışan otomobile başka bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan bir otomobil ise karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalardan birisine çarpıyor. Diğer iki yayanın ölümden döndüğü kazada yaralıya arkadaşları müdahale ediyor.
Çevre yolunda meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise seyir halinde olan ve hız kurallarına uymayan bir minibüs kontrolden çıkıyor. Savrulmaya başlayan minibüs önce yol kenarındaki kaldırım taşlarına ardından ise kavşakta bulunan trafik lambasına çarpıp duruyor.
Çevre yolunda diğer kaza da ise seyir halinde olan bir minibüs kavşaktan karşıya geçmeye çalışan ticari araca çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç devriliyor.

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