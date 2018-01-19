Yolun uçurum bölümü yoğun yağışla çöktü

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sağanak nedeniyle kara yolunun uçurum bölümünde, çökme meydana geldi.Kentte dün başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı- Osmaniye kara yolundaki Aslanlıbeli Yukarı Olucak mevkisindeki uçurum bölümünde, asfalt ve istinat duvarı çöktü. Yolun bir şeridi, trafiğe kapatılırken, Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çevre güvenliği alıp, yolu onarmak için çalışma başlattı.
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