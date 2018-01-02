Yön levhasına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kontrolden çıkıp, trafik yön levhasına çarpan motosikletin sürücüsü Can Yunus Çelik (36), hayatını kaybetti.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Okçular Mahallesi'nde meydana geldi. Dalyan Mahallesi'nden Ortaca'ya doğru giden Can Yunus Çelik yönetimindeki 48 Z 2203 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Kazada, Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI