Yön tabelasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yön tabelasına çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, D-110 karayolu üzeri Deveci Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Malkara istikametine seyreden Turgut Ö. (37) yönetimindeki 59 LN 400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yön tabelasına çarptı.
Hurdaya dönen araçta yaralanan Turgut Ö. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan sürücünün 1,76 promil alkollü olduğu belirlendi.
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