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Yorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki kızın ailesinin yardım çığlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:11 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Yeşilli ilçesinde zorla eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki D.M.'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım istedi.

Yorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki kızın ailesinin yardım çığlığı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Yeşilli ilçesinde zorla eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki D.M.'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım istedi. Aile, kızlarının yaşının küçük olduğunu, gelin edilmesinden korktuklarını söyledi.
Yeşilli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan D.M., 9 gün önce evde uyurken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kapıyı kırıp içeri girdi. Bu kişiler, kızı, kimse görmesin diye yorgana sararak kaçırdı. Kızlarının akrabaları tarafından kaçırıldığını söyleyen aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. D.M.'den henüz haber alınamazken, baba Metin M., kızının kaçırıldığı gün eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiklerini belirterek, olayı şöyle anlattı:
"Sabah evden çıktık ve saat 11.00 gibi eve döndük. Kapıyı bir çaldım, ancak açan olmadı. İkinci kapıyı kırıp eve girmişler. Baktım, kızım yerinde yok. Kızının kaçırıldığı gün eşminin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmiştim. Kızımın evde olmadığını fark edince hemen emniyete gittim. Amcamın oğlu, 'Senin kızın kaçırılmış' dedi. 'Kimdir?' dedim, 'İbrahim adında bir kişi kaçırmış' dedi. Nasıl kaçırılmış diye bakınca, evin her iki kapısının da kırıldığını gördük. Kızım evde uyuyormuş, her iki kapıyı kırarak içeri girmişler ve yorgana sarıp götürmüşler. Olayın üzerinden 9 gün geçti. Polis hala araştırma yapıyor. Benim Cumhurbaşkanım, Başbakanım ve bakanımızdan istirhamım, kızımın bir an önce bulunması. Kızım 9 gündür kayıp. Daha önce ne telefon açtılar ne de istediler. Kızımın telefonu bile yok. Zaten küçüktür kızım. Kızım 16 yaşındadır, ufaktır. Kızımı kaçıran iki evlidir, birinin resmi nikâhı var. Yaşı ufaktır, çocuk gelin olmasını ne kendisi ne de biz istiyoruz. Kaçırdıkları aracın plakası belli, kaçıranlar belli. Ama hala bulunamadı. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.
Kızının daha çocuk yaşta olduğunu belirten anne Mülkiye M. ise kaçıranların akrabaları olduğunu ama hiç tanımadıklarını belirterek, "Kızımı kaçıran 30 yaşında var, iki kere evlenip boşanmış bir adam. Kızımla hiç irtibatları yoktu. Ne terlik, ne yazma vardı. Yorganla birlikte götürdüler. Haberi olsa böyle mi gider? Ablamla bile konuşmuyorum. Kızımı bu yaşında gelin yapılsın istemiyorum. Herkes 'küçük yaşta gelinlere karşıyız' diyor, ben de kızımı kurtarmalarını istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki kızın ailesinin yardım çığlığıYorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki kızın ailesinin yardım çığlığıYorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki kızın ailesinin yardım çığlığıYorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki kızın ailesinin yardım çığlığı

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