Yorganla Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı

Denizli’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve 10 milyon euro değerinde 20 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 1’i kadın 3 kişiden, 2’si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kentte, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Durdurulan bir kamyonetin kasasındaki yorganların içerisinde 250 gramlık poşetlere paketlenmiş halde 20 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda B.A., (53) ve Z.D., (40) ve M.E., isimli şahıslar gözaltına alınırken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden B.A., ve Z.D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, M.E., ise serbest bırakıldı.

Polis ekipleri yaptıkları başarılı operasyon ile kent tarihinde bir defada yakalanan en yüksek miktarları eroin ele geçirilmesine de imza attılar. Avrupa ülkelerine götürülmek üzere yorganların içerisine gizlinmiş halde bulunan 20 kilogram saf eroin piyasa değerinin ise yaklaşık 10 milyon euro olduğu kaydedildi.