Youtube genel merkezi yakınlarında silahlı sesleri

ABD’de video paylaşım sitesi Youtube’un genel merkezi yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Popüler video paylaşım sitesi Youtube’un ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki genel merkezinin yakınlarında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.
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