HABER

Yozgat merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yozgat merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem askeri yapılanması' üyelerinin tespiti için yürütülen soruşturma kapsamında, halen görevde bulundukları belirlenen 23 şüpheli asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yozgat merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem askeri yapılanması' üyelerinin tespiti için yürütülen soruşturma kapsamında, halen görevde bulundukları belirlenen 23 şüpheli asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yozgat merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak arama ve gözaltı kararlarının uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisiCHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklikBaşbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.