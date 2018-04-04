Yozgat merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yozgat merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ile askeri okuldan ayrılan 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem askeri yapılanması' üyelerinin tespiti için yürütülen soruşturma kapsamında, halen görevde bulundukları belirlenen 23 şüpheli asker ile askeri okuldan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yozgat merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak arama ve gözaltı kararlarının uygulanmaya başlandığı kaydedildi.