Yozgat'da hububat ekili tarlada yangın

Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde hububat ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla an ve an kaydetti.
Sorgun’a bağlı Küçükköhne köyünde yaklaşık 3 bin dönümlük hububat ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede tüm araziye yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Sorgun Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 2 itfaiye aracı ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, köylüler de traktörün arkasına bağladıkları pulluklar ile söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.
Köylülerden Servet Akdoğan, tarlada çalışırken yangının çıktığını gördüklerini belirterek, “Tarlada çalışmayı bırakıp yangını söndürmeye geldik. Biz de ne olduğunu anlamadık. Bazı vatandaşlar traktörleri ile yangına müdahale etti” dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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