Yozgat’ta abartı ekzoz, sis farı ve alkol denetimi yapıldı

Yozgat Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı ekzoz ve sis farı kullanan araçlara yönelik şehrin belli noktalarında 6 ekiple 2 saat boyunca uygulama yaptı.

Uygulamalarda polis ekipleri yüksek ses çıkartan egzozları bulunan ve aykırı far donanımı kullanarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilleri tek tek durdurup inceledi. Araçları inceleyen ekipler, kurallara uymayan sürücülere de cezai işlem uyguladı. Çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin görev yaptığı uygulama saat 20.00’a kadar sürdü. Alkol uygulamasının da yapıldığı denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.