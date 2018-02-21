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Yozgat'ta kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 13:08 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Yozgat'ta kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

Halit YILMAZ/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.
Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen D.H., M.A. ve S.T.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı için kullandıkları malzemelere jandarma ekiplerince el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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