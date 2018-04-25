Yozgat'ta PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu yakalandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) - YOZGAT Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla, PKK terör örgütü üyesi ve örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarda, eğitim ve lojistik faaliyetlerinden sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen Kenan Gülalan (29) yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı, istihbarat ve takip sonucu bir örgüt mensubu yakalandı. Irak'ın kuzeyindeki kamplarda eğitim ve lojistik faaliyetlerinden sözde üst düzey sorumlusu olduğu öne sürülen, PKK terör örgütü üyesi, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Kenan Gülalan’ın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine geldiğini tespit eden istihbarat birimleri, örgüt mensubunu takibe aldı. Boğazlıyan kırsalında operasyon düzenleyen polis, PKK’lı Kenan Gülalan’ı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından, Boğazlıyan adliyesine sevk edildi.

