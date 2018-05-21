HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yozgat'ta sağanak ve dolu; evleri su bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

YOZGAT’ın Sorgun ilçesine bağlı Ağcın köyünde etkili olan sağanak ve dolu, bazı evlerde su baskınlarına neden oldu.

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT’ın Sorgun ilçesine bağlı Ağcın köyünde etkili olan sağanak ve dolu, bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Evlerin duvarlarının yıkılmasına yol açan yağışın ardından köyde, hasar tespit çalışması başlatıldı. Ağcın köyünde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok ev sular altında kalırken, bazı evlerin de avlu duvarları yıkıldı. Köyün imamı Bilal Başol'a ait olduğu öğrenilen otomobil, sele kapılarak, çamura saplandı. Olayın ardından Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Özel İdare, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yozgat AFAD ekipleri, köyde hasar tespit çalışması başlattı. Ekipler, daha sonra olay yerine getirilen vinçle otomobili saplandığı yerden çıkardı. Köy sakinlerinden Yusuf Bulut, yağışın yaklaşık yarım saat sürdüğünü, bazı evlerin duvarlarının çöktüğünü, yollardaki taşların sel nedeniyle söküldüğünü söyledi. AFAD ekipleri, köydeki çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
İzinden dönen uzman çavuş kazada öldüİzinden dönen uzman çavuş kazada öldü
Mersin'de FETÖ'nün il imamı yakalandıMersin'de FETÖ'nün il imamı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.