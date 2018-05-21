Yozgat'ta sağanak ve dolu; evleri su bastı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT’ın Sorgun ilçesine bağlı Ağcın köyünde etkili olan sağanak ve dolu, bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Evlerin duvarlarının yıkılmasına yol açan yağışın ardından köyde, hasar tespit çalışması başlatıldı. Ağcın köyünde, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok ev sular altında kalırken, bazı evlerin de avlu duvarları yıkıldı. Köyün imamı Bilal Başol'a ait olduğu öğrenilen otomobil, sele kapılarak, çamura saplandı. Olayın ardından Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Özel İdare, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yozgat AFAD ekipleri, köyde hasar tespit çalışması başlattı. Ekipler, daha sonra olay yerine getirilen vinçle otomobili saplandığı yerden çıkardı. Köy sakinlerinden Yusuf Bulut, yağışın yaklaşık yarım saat sürdüğünü, bazı evlerin duvarlarının çöktüğünü, yollardaki taşların sel nedeniyle söküldüğünü söyledi. AFAD ekipleri, köydeki çalışmalarını sürdürüyor.
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