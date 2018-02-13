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Yozgat’ta tefeci çete adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 10:40 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde çıkar amaçlı suç örgütü kurup tefecilik yaptığı ileri sürülen 9 kişilik çete adliyeye sevk edildi.Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akdağmadeni ilçesinde suç örgütü kurmak suretiyle tefecilik faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda Ü.Ş.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde çıkar amaçlı suç örgütü kurup tefecilik yaptığı ileri sürülen 9 kişilik çete adliyeye sevk edildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akdağmadeni ilçesinde suç örgütü kurmak suretiyle tefecilik faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda Ü.Ş. (42), C.U.(41), E.O.(38), H.K. (35), O.D. (33), G.K. (30), M.D.T. (43), Ü.Y. (35) ve N.K. (47) adlı 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firarda olan M.O.U.’nun yakalanması çalışmaları sürüyor.

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