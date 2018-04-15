Yozgat’ta trafik kazası 2 ölü 1 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere Yozgat’tan Ankara istikametine gitmekte olan Savaş Durak (48) yönetimindeki 66 AP 939 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara karayolu 4. kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Cennet Durak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sudenur İnan (6) isimli çocuk ise 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan cenazeler, Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kaza sonrası Yozgat- Ankara karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.