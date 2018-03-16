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Yozgat’ta trafik kazası : 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 09:26 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde Sorgun’a bağlı Çiğdemli Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Yozgat’ta trafik kazası : 6 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Sorgun’a bağlı Çiğdemli Beldesi yakınlarında meydana geldi. Kadışehri ilçesinden Sorgun istikametine gitmekte olan Selçuk E. yönetimindeki 06 DJ 4552 plakalı otomobil Çiğdemli Beldesi yakınlarında aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak yol kenarından bulunan Ali Sungur’a ait olduğu öğrenilen evin samanlık duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan Yakup Ç., Elvan B., İlknur E., Taner D ve İkra Naz E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat’ta trafik kazası : 6 yaralı

Yozgat’ta trafik kazası : 6 yaralı

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