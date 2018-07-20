Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından, Yozgat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından, okul çevreleri ve parklarda uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları ve takip sonucunda, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek, Yozgat ve Kırşehir'de, okul çevrelerinde, park ve bahçelerde sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yozgat, Kırşehir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda, F.A, H.A, M.A, H.A, H.Ö.K. ve Ü.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Yozgat Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması
Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'
Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Bu yıl plajlar çok iddialı olacak!
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum