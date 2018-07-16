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YPG'nin son grubu da Menbiç'ten çekildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 10:27 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Menbiç kentinde Türkiye ile ABD arasında sorun haline gelen ve daha sonra yapılan protokolle çekilmeleri istenen terör örgütü PKK/YPG'nin son grubunun da ayrıldığı belirtildi.

YPG'nin son grubu da Menbiç'ten çekildi

DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE'nin Menbiç kentinde Türkiye ile ABD arasında sorun haline gelen ve daha sonra yapılan protokolle çekilmeleri istenen terör örgütü PKK/YPG'nin son grubunun da ayrıldığı belirtildi.
Menbiç Askeri Meclisi'nden dün gece yapılan açıklamada, Koalisyon ile işbirliği içerisinde eğitim veren YPG'nin son grubunun da dün Menbiç'ten çekildiği duyuruldu. Menbiç'te, ABD askerlerinin gözetiminde bazı yerlerde küçük seyyar köprülerin yapıldığına dair fotoğrafların da sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.
ABD'nin Menbiç'te güç olarak kabul ettiği ve birlikte çalıştığı Menbiç Askeri Meclisi'nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, son YPG grubunun da çekildiği ileri sürüldü. Yazılı açıklamada, "Menbiç Askeri Meclisi olarak; YPG’nin son danışma grubunun da Koalisyon iş birliği ile savaşçılara eğitim verme görevlerini tamamlayarak 15 Temmuz 2018’de Menbiç'ten çekildiğini duyuruyoruz" denildi. Menbiç Askeri Meclisi ve YPG'nin, Uluslararası Koalisyon ile iş birliği ile 15 Ağustos 2016'da kenti DEAŞ'tan aldığı ve güvenliğin sağlandığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:
"16 Kasım 2016'da Menbiç Askeri Meclisi olarak Menbiç'in askeri ve güvenlik sorumluluğunu üstlendik. YPG, resmi bir açıklama ve askeri bir törenle kentten çekildi. Kentin savunması alanında kurumlaşma ve örgütlenme çalışmalarımıza devam ettik. YPG'den askeri bir danışma grubunun Menbiç'te kalmasını ve Uluslararası Koalisyon iş birliği ile meclis savaşçılarına eğitim vermesini talep ettik. İki yılın ardından Meclis artık eğitimleri devam ettirebilecek düzeye geldi. Bu temelde YPG ile yapılan anlaşma sonucu askeri danışma grubunun bir kısmı 3 Haziran'da bugün de görevlerini tamamlayan son grup kentten çekildi."
ABD ASKERLERİNİN GÖZETİMİNDE SEYYAR KÖPRÜLER YAPTILAR
Bu arada, Menbiç'te Askeri Meclis sorumlusu Şervan Derviş, sosyal medya hesabından kentte küçük seyyar köprülüren yapıldığına dair fotoğrafları sosyal medya hezasabından paylaşması dikkat çekti. ABD askerlerinin gözetiminde yapılan demir seyyar köprü yapımında askeri üniformalı Menbiç Askeri Meclis üyelerinin çalışması dikkat çekti. 30 metrelik demir köprünün, DEAŞ tarafından daha önce uçurulan eski köprü yerine Tebka ve El Cirniye beldesi arasında yapıldığı ve malzemelerin koalisyon tarafından temin edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

YPG'nin son grubu da Menbiç'ten çekildiYPG'nin son grubu da Menbiç'ten çekildiYPG'nin son grubu da Menbiç'ten çekildi

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