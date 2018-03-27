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YPG'ye katılmak için Suriye'ye geçmeye çalışan eski Alman askeri, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki askeri yasak bölgeden, Suriye'ye geçmek isterken yakalanan ve 4 yıl Almanya ordusunda görev yaptığı öğrenilen Patrick Kraicker (28), 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki askeri yasak bölgeden, Suriye'ye geçmek isterken yakalanan ve 4 yıl Almanya ordusunda görev yaptığı öğrenilen Patrick Kraicker (28), 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Kraicker'in, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG saflarında savaşmak için Suriye'ye geçmek istediğini itiraf ettiği belirtildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan askeri yasak bölgeden Suriye'ye geçmeye çalışan Almanya vatandaşı Patrick Kraicker, 14 Mart günü askerler tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra polise teslim edilen Kraicker, Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığını belirtti. İfadesinde, Suriye'ye geçip, terör örgütü PYD/YPG saflarında savaşmak istediğini itiraf eden şüphelinin, daha önce de hava yolu ile 2 kez Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Türkiye'de birçok yeri gezdiği belirtilen şüphelinin, Suriye'de faaliyetlerde de bulunduğu belirlendi. Elindeki dijital malzemelerden PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG ile bağlantısı tespit edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Terör Suçları Soruşturma Savcılığı'nca ifadesi alınan Kraicker, daha sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yeniden sorgulanan şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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