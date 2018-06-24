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YSK Başkanı Güven: Suruç'ta idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 12:49 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bazı sandıklarda blok oy kullanıldığı ve asayişle ilgili iddialarla ilgili, gerekli idair ve adli işlemler için girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bazı sandıklarda blok oy kullanıldığı ve asayişle ilgili iddialarla ilgili, gerekli idair ve adli işlemler için girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.
Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü olayın meydana geldiği Suruç'ta blok oy kullanıldığı ve asayişle ilgili iddiaların ardından YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Gerekli girişimlerin başlatıldığını belirten YSK Başkanı Güven, "İdari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" dedi.

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