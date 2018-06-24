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YSK önünde geniş güvenlik önlemi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

YSK önünde geniş güvenlik önlemi

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. YSK binasının çevresi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonları ve barikatlarla kapatılırken, polis ekipleri, alana cumhurbaşkanı adayları ve basın mensupları dışında hiç kimseyi almadı.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren YSK önünde alınan geniş güvenlik önlemleri, sandıkların açılmasıyla birlikte artırıldı. YSK binasının bulunduğu Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken, caddeye çıkan birçok sokakta polis barikatları ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonları ile kapatıldı. YSK önüne, partilerin cumhurbaşkanı adayları ve basın mensupları dışında hiç kimsenin alınmayacağı açıklandı. YSK önüne gelen birçok milletvekili de barikatlardan geri döndü. Sarı basın kartı olmayan basın mensupları da alana alınmadı.
Barikat önünde toplanan vatandaşlar ise uzaklaşmaları konusunda polis tarafından uyarıldı. Anons ederek grubu uyaran polis müdürü, uzaklaşmamaları durumunda polisin müdahalede bulunacağını söyledi.

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YSK önünde geniş güvenlik önlemiYSK önünde geniş güvenlik önlemiYSK önünde geniş güvenlik önlemiYSK önünde geniş güvenlik önlemi

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