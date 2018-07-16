Yük asansörü düştü: 1 yaralı

Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yük taşıdığı asansörle 5 metreden düşen Mehmet Salih Dağ yaralandı. Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir depoya un taşıyan Mehmet Salih Dağ, giriş kattan zemine taşımak için yaklaşık 2.5 ton unu asansöre yükledi. İçerisinde Mehmet Salih Dağ'ın da bulunduğu asansör iddiaya göre ağırlığa dayanamayıp 5 metreden düştü. Düşmenin şiddetiyle Mehmet Salih Dağ yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Salih Dağ'ın iki ayağında kırık olduğu şüphesiyle Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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