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Yük asansörü yere çakıldı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 11:23 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, işçilerin 2 katlı binada kullandıkları yük asansörünün zemine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yük asansörü yere çakıldı: 3 yaralı

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, işçilerin 2 katlı binada kullandıkları yük asansörünün zemine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Erenler Yeşiltepe Mahallesi 8073. Sokak'ta meydana geldi. İki katlı bir binanın yapımında çalışan işçiler, binanın dışına kurulan asansöre yük koyarak çatıya çıkmak için üzerine bindi. Yük asansörü çalıştırıldıktan sonra çatıya yaklaştığı sırada koparak zemine çakıldı. İşçiler gürültü üzerine olay yerine koştuğunda arkadaşlarını yerde yatarken görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçilerden Muhammet Sargın ve Oktay Kılık ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif sıyrıklarla kurtulan bir işçi ise hastaneye götürülmedi. Kazada yaralanan işçilerin arkadaşları büyük panik yaşadı. Bazı işçiler kaza sonrası gazetecilere saldırdı. Hastaneye kaldırılan 2 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yük asansörü yere çakıldı: 3 yaralıYük asansörü yere çakıldı: 3 yaralıYük asansörü yere çakıldı: 3 yaralı

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