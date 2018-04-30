HABER

Yük boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, boş alana toprak boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı. Mahsur kalan şoför, kepçe getirilerek kurtarıldı.

Yük boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, boş alana toprak boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı. Mahsur kalan şoför, kepçe getirilerek kurtarıldı.
Olay, Nusaybin Eskiyol köyü mevkiindeki alarda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen toprak yüklü damperli kamyon, İpekyolu kenarına toprak boşaltırken kasa bölümü yere saplandı, kupa kısmı da havaya kalktı. Şoför kupa bölümünde mahsur kaldı. Getirilen kepçe ile şoför bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Yük boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
DİSK'ten Kani Beko'ya sert tepkiDİSK'ten Kani Beko'ya sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.