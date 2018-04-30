Yük boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, boş alana toprak boşaltan kamyonun kupa kısmı havaya kalktı. Mahsur kalan şoför, kepçe getirilerek kurtarıldı.
Olay, Nusaybin Eskiyol köyü mevkiindeki alarda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen toprak yüklü damperli kamyon, İpekyolu kenarına toprak boşaltırken kasa bölümü yere saplandı, kupa kısmı da havaya kalktı. Şoför kupa bölümünde mahsur kaldı. Getirilen kepçe ile şoför bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.
FOTOĞRAFLI
Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Fırat Delibaş yakalandı
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum